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В России предложили ответить США ядерным «паровозиком»

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Фото: Reuters

Одним из эффективных ответов на инициативу США, предполагающую замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерных боеголовок, стало бы создание Россией боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», предлагает «Военно-промышленный курьер» в статье «Паровозик для Чикаго».

Согласно еженедельной газете, последний лишен недостатков подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) типа «Ярс», для которых «маршруты боевого патрулирования либо уже известны противнику, либо могут быть разведаны». «Военно-промышленный курьер» уверяет, что «Баргузин» «нераспознаваем ни для космической разведки, ни для наземной».

Издание отмечает, что российский БЖРК, работы над которым были приостановлены в марте 2018 года, превосходит своего советского предшественика — комплекс «Молодец», внешне неотличимый от обычного технического поезда. «В нем такие же с виду вагоны, нагрузка которых не превышает 65 тонн. Состав тянет один тепловоз. Но уже не прежний, а вновь разработанный, имеющий повышенную мощность», — пишет газета.

«Военно-промышленный курьер» отмечает, что в «Баргузине» используются ракеты, которые весят более чем вдвое меньше, чем 15Ж61 у «Молодца». Также издание напоминает, что у новой ракеты дальность полета составляет 12 тысяч километров, однако меньше полезная нагрузка — не десять, а шесть боевых блоков по 150 килотонн каждый.

«Однако у нее существенно больше возможности преодоления систем ПРО [противоракетной обороны] за счет и короткого активного участка, когда работают маршевые двигатели, и маневрирования, а также аппаратуры радиоэлектронной борьбы», — уверяет газета.

В сентябре заместитель помощника главы Пентагона Роберт Суфер пообещал, что примерно к 2030 году Россия и Китай увидят всю мощь ядерной модернизации США.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о перспективном супероружии страны: стратегическом ракетном комплексе РС-28 «Сармат», крылатой ракете практически неограниченной дальности «Буревестник», подводном беспилотном плавательном аппарате «Посейдон», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», ракетном комплексе «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке «Пересвет».

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