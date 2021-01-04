В России за день умерли 482 пациента с COVID-19

В России за день умерли 482 зараженных коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране скончались почти 59 тысяч пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки заразились 3851 жителей, погибли 77 инфицированных, в Петербурге зафиксировано 3738 новых случаев и 80 смертей, в Подмосковье — 1539 заражений и 20 погибших.

За последние 24 часа в России суммарно выявлено 24 150 фактов инфицирования, 19 847 человек поправились. Всего в ходе пандемии заразились 3 236 787 россиян, 2 618 882 из них уже выздоровели.

Антирекорд по летальности был достигнут 24 декабря. Тогда скончались 635 пациентов с коронавирусом.