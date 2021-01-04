Заминировавший железнодорожный мост россиянин раскрыл свои мотивы

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Житель города Славянск-на-Кубани, подозреваемый в минировании железнодорожного моста в Краснодарском крае, был задержан. В ходе опроса он раскрыл свои мотивы. Видео опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

По словам мужчины, он заложил взрывное устройство, чтобы припугнуть неких силовиков из Мурманска и еще двух сотрудников ФСБ из Санкт-Петербурга, «которые наркоту курируют». Россиянин уточнил, что эти люди якобы «преследуют его по России все это время». Задержанный заявил, что планировал бежать из страны, например, на Украину.

В конце декабря возле опоры железнодорожного моста у станции Староминская было найдено самодельное взрывное устройство, сделанное из баллона для горелки, проводов и двух бутылок с топливом внутри. Приехавшие на место взрывотехники ФСБ обезвредили предмет.