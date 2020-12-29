На железнодорожном мосту на юге России нашли бомбу

На юге России рядом со станцией Староминская в Краснодарском крае обнаружили предмет, похожий на самодельную бомбу. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, самодельное взрывное устройство было найдено возле опоры железнодорожного моста. По информации Baza, заложенную бомбу случайно заметил один из дорожных рабочих. Конструкция устройства состояла из баллона для горелки, двух бутылок и проводов. Движение поездов на данном направление было остановлено.

Прибывшие на место силовики отправили к устройству служебную собаку, которая, присев, дала понять, что это бомба. После взрывотехники ФСБ обезвредили предмет. Выяснилось, что в баллоне с газом и бутылками был бензин и дизельное топливо. Через три часа после обнаружения устройства поезда возобновили движение.

По горячим следам сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался житель города Славянск-на-Кубани. Он задержан.