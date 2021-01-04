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Онищенко объяснил выход Петербурга в лидеры по заболеваемости COVID-19

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Санкт-Петербург впервые с начала эпидемии обогнал Москву по суточной заболеваемости COVID-19 по нескольким причинам. Об это в разговоре с РЕН ТВ рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он объяснил, что, во-первых, многие москвичи уже переболели коронавирусом, другая часть горожан начала активно прививаться. Во-вторых, на ситуацию повлияли праздники. «Сыграло роль то, как Петербург и Москва празднуют. У нас, например, была закрыта Красная площадь, на Тверской не было традиционных гуляний», — сказал парламентарий.

Онищенко призвал жителей Москвы и Петербурга активнее прививаться, даже в период новогодних выходных. «От этого зависит многое: здоровье всего населения России и экономика», — добавил он.

По данным на 4 января, за сутки в Петербурге было выявлено 3657 новых случаев заражения, а в Москве — 3591. Таким образом, столица впервые за время пандемии уступила первое место по количеству инфицированных за день.

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