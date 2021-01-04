Петербург впервые обошел Москву по числу новых случаев коронавируса

Санкт-Петербург впервые обошел Москву по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного центра по контролю и мониторингу инфекции, опубликованные на сайте стопокоронавирус.рф.

Так, за последние сутки в Петербурге выявили 3657 новых инфицированных, тогда как в Москве — 3591. Ранее столица всегда лидировала среди других российских регионов по суточному приросту заражений.

Ранее сообщалось, что всего на 4 января в России выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусом. Отмечалось, что за сутки 21 154 человека выздоровели, 482 человека скончались.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 3 260 138 случаев инфицирования. За весь период 2 640 036 человек излечились, 58 988 пациентов умерли.