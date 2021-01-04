Украинские солдаты в строю спели про завоевание Крыма, Кубани и Москвы

Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлены марширующие солдаты, предположительно, одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Они поют о завоевании российских регионов.

В кричалке на мотив американских строевых песен говорится, что украинские солдаты будут «бить москаля, который не хочет мирно жить», не будут брать противника в плен, «вернут Крым, затем Кубань», а в Москве «будет пиво по шесть гривен». Также кричалка изобилует стилистически сниженной лексикой.

«Когда же вы уже пойдете в наступление, а то все поете, поете», — прокомментировал видео военный корреспондент Александр Сладков.