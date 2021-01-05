Песков рассказал о заражении коронавирусом после отказа от «блокатора»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом после того, как отказался от использования «блокатора вирусов».Об этом он рассказал в интервью ведущему «России 1» Владимиру Соловьеву. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Пока я носил вот эту штучку, я не болел. Но потом я был фактически подвергнут остракизму со стороны СМИ и снял ее. И в течение нескольких недель я заболел!» — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, от блокатора появляется кашель и затрудняется дыхание из-за выделения хлора, но она «реально спасает от гриппа и других коронавирусов».

Журналисты заметили у Пескова «блокатор вирусов» 8 апреля. Пресс-секретарь президента пояснил, что купил его в аптеке, но не был уверен в его эффективности. Сотрудники СМИ рассказали ему, что у «блокатора» есть побочные эффекты в виде спутанности сознания и свистящего дыхания.

Через два дня журналисты обратили внимание, что Песков снял «блокатор». Он объяснил, что его напугали информацией о его вреде. 12 мая он сообщил, что заразился коронавирусом и был госпитализирован.