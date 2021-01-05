В России за сутки умерли 518 пациентов с коронавирусом

В России за минувшие сутки умерли 518 пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 5 января, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Всего с начала пандемии в России умерли 59 506 человек с диагностированным коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, больше всего инфицированных обнаружили в Москве (4842), Санкт-Петербурге (3649) и Московской области (1131), меньше всего — в Республике Тыва (20) Еврейской автономной области (17) и Чукотском автономном округе (7). При этом за сутки 22 632 человека выздоровели.

Всего с начала эпидемии в России было выявлено 3 284 384 случая случаев коронавируса в 85 регионах.