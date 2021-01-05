Песков рассказал о заработках и тратах в своей семье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущему «России-1» Владимиру Соловьеву рассказал о заработках и тратах в своей семье. Запись разговора приведена на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Песков заявил, что его зарплата высокая, так как прежде всего он является высокопоставленным госслужащим. При этом также много денег выделяется на воспитание и образование детей. «Сейчас есть куда тратить, дети, один к ЕГЭ готовится, а вторая на кружки ездит», — пояснил он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что его супруга, фигуристка Татьяна Навка, тоже много «вкалывает». Он вспомнил, что она с четырех лет начала работать, чтобы не жить в бедности. Навка отправилась жить в США, когда «была нищая Россия», там же она «полола грядки, мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Levis и сходить в ресторан, который называется Макдоналдс», как рассказал Песков.

В июле пресс-секретарь президента России признался, что счастлив в браке с Навкой. Он поделился впечатлениями от семейной жизни. «Сначала мы говорили друг другу: "Как жаль, что мы не встретились, когда нам было по 20 лет", а потом фактически в один голос воскликнули, что тогда это было невозможно. Каждый из нас должен был пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти к своему счастью. Что мы и сделали», — заметил Песков.

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