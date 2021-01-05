Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своем предпочтении между западниками и славянофилами. По его мнению, Россия как «взрослая страна» должна находить равновесие между обеими позициями. Об этом он рассказал в интервью ведущему «России 1» Владимиру Соловьеву. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Таким образом он ответил на вопрос о том, зачем Россия продолжает попытки наладить отношения со странами Запада. «Всегда, испокон веков у нас были западники и славянофилы. Всегда были те, кто говорил, что мы должны быть только и только частью западного сообщества, и были те, кто настаивал на исключительном пути русских», — признал Песков.

Затем Соловьев уточнил, какую сторону занимает сам пресс-секретарь. По словам последнего, он считает верным придерживаться нейтральной позиции: одновременно и следовать своему пути, и выстраивать отношения с Западом. Обижаться на партнеров, считает Песков, не стоит, так как «на обиженных воду возят».

Ранее пресс-секретарь рассказал, что мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет — это спасает мир. Он заявил, что Москва «способна нести груз ответственности на международной арене и занимать ответственную позицию».

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