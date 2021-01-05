Песков описал критику со стороны Путина словами «жить сразу не хочется»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков описал критику со стороны главы государства Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью ведущему «России 1» Владимиру Соловьеву. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Я сталкивался с серьезной критикой президента», — заявил Песков и добавил, что «жить сразу не хочется».

В том же интервью Песков исключил вероятность мести Украине со стороны Москвы. Представитель Кремля пояснил, что Путин не станет «стрелять себе в ногу» из-за мести партнерам, пересекшим «красные линии».