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В Кремле исключили месть Украине со стороны России

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил вероятность мести Украине со стороны Москвы. Своим мнением он поделился в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым, интервью опубликовано на его YouTube-канале.

Представитель Кремля пояснил, что российский лидер Владимир Путин не станет «стрелять себе в ногу» из-за мести партнерам, пересекшим «красные линии». «Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, — это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная», — добавил он.

Ранее Дмитрий Песков оценил сообщения о «войне» в башнях Кремля, заявив, что в действительности имеют место жаркие рабочие споры. «Существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее», — объяснил он.

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