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Песков назвал Telegram-каналы «дешевыми сливными бачками»

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущему «России 1» Владимиру Соловьеву назвал большую часть Telegram-каналов «дешевыми сливными бачками», которые якобы за деньги распространяют информацию. Запись разговора приведена на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

В эфире он также отметил, что «серьезные люди в "башнях"» за подобными каналами в социальной сети не следят и «даже не читают» их.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что в администрации президента России нет никакой войны, но есть жаркие рабочие споры. По словам Пескова, это сильно преувеличенные сообщения из разных источников.

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