Умершая из-за коронавируса «Мисс Вирджиния 1958» ожила

Бывшая «Мисс Вирджиния» Барбара Гатри Лэй (Barbara Guthrie Lay) ожила после того, как ее объявили умершей от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает портал ABC 7.

Незадолго до Рождества 82-летняя американка заразилась коронавирусом. По ее предположениям, инфекцию она подхватила от ближайшего соседа. Вскоре у Лэй появились проблемы с дыханием, и 20 декабря ее госпитализировали. Через два дня врачи объявили лежавшую в палате интенсивной терапии женщину умершей.

Первым трагическое известие о смерти Лэй получил ее сын Том. Он связался с мужем матери Тони, который начал «в слезах» обзванивать других родственников. Однако через несколько минут сыну вновь позвонили из больницы, сообщив, что у его матери появился пульс. «Как врач, я без колебаний скажу, что для описания того, что произошло, есть лишь одно слово — чудо», — заявил Том.

По словам Тони, до этого дня он не понимал, насколько сильно любит свою жену. «Я был вне себя от радости и снова заплакал. Из несчастного человека с разбитым сердцем я превратился в очень счастливого», — признался муж победительницы конкурса красоты 1958 года.

В настоящее время бывшую «Мисс Вирджиния» перевели в обычную палату, однако она пока не знает о случившемся. Родственники решают, как лучше сообщить ей об этом.