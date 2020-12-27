Модель отпугнула русской речью нападавшего в Нью-Йорке

В Нью-Йорке модель Анна Лесун, победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2012», отпугнула неизвестного мужчину, который попытался на нее напасть. Об этом она написала в сторис Instagram.

Инцидент произошел в районе Сохо на западном Бродвее. Во время прогулки с собакой к ней подошел молодой человек и попросил денег. Бывшая мисс Екатеринбурга отказала, после чего он начал вести себя агрессивно и угрожать.

«Сказал, что пнет мою собаку и начал приближаться ко мне», — написала она. Лесун добавила, что затем он толкнул кулаком, девушка оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском. По словам модели, нападавший не ожидал такого сопротивления, поэтому обозвал девушку и ушел.

Она добавила, что это был первый раз, когда мужчина поднял на нее руку. Сейчас она в порядке, но задумалась над тренировками по самообороне.

В августе украинская топ-модель Кирилюк обвинила службу безопасности пляжа Momо на турецком курорте Чешме в нападении на нее, ее возлюбленного и их друзей. Девушка отметила, что охранники били их по лицу, причин конфликта она не раскрыла. Сам владелец пляжа обвинил девушку в клевете и заявил, что готов судиться.