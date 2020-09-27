Голая россиянка в плаще напугала рыбака

В городе Выборге Ленинградской области голая россиянка в плаще прогулялась по центру и напугала местного рыбака. Об этом мужчина сообщил в группе «Выборг ВКонтакте» в социальной сети «ВКонтакте».

Облаченная в черный расстегнутый плащ и ботинки голая блондинка в солнцезащитных очках прошла по набережной. В таком виде ее заметил ловивший рыбу местный житель.

«Это нормально так ходить по нашему городу?! Я понимаю что бабье лето пришло, но не до такой же степени... Я чуть с удочкой в залив не упал, когда обернулся», — посетовал мужчина.

Ему удалось сфотографировать даму и опубликовать снимок на всеобщее обозрение в социальной сети.

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