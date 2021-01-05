Пентагон поищет способы подготовиться к боям в городе

Пентагон поищет способы усовершенствовать боевые возможности во время кампаний в городе. Об этом говорится в тексте доклада, с которым ознакомился RT.

В частности, Минобороны США хочет изучить возможности для подготовки к боям в условиях «плотной городской, охваченной боями или перегруженной местности», а также в «местности с ограничением и воспрещением доступа и маневра».

«Для обеспечения успеха деятельности объединенных сил в таких условиях им требуется превосходство в данной среде, однако его удержание на постоянной основе представляется сложным», — говорится в документе.

По этой причине Пентагон хочет заняться совершенствованием тактики своих подразделений, особенно в городе. Во время эксперимента они должны будут провести операции, в то время как противник «будет препятствовать реализации отдельных возможностей».

В сентябре Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях: крылатых и баллистических ракет наземного базирования, интегрированных систем ПВО, а также по темпам строительства военных кораблей и численности флота.

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