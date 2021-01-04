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Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов

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Фото: ERIN SCOTT / Reuters

Десять бывших министров обороны США призвали американских военных не вмешиваться в споры вокруг президентских выборов и поспособствовать передаче власти кандидату от Демократической партии США Джо Байдену. Соответствующее открытое письмо бывших глав Пентагона опубликовано в газете The Washington Post.

Экс-министры отметили, что выборы в США состоялись и «время ставить под сомнение результаты прошло». В письме говорится, что попытки привлечь вооруженные силы Соединенных Штатов к разрешению споров, которые связаны с выборами, приведут «на опасную, противозаконную и неконституционную территорию».

«Гражданские и военные должностные лица, которые приказывают принимать такие меры или осуществляют их, понесут ответственность, в том числе потенциально могут подвергнуться уголовным наказаниям из-за серьезности последствий их действий», — отмечается в послании.

Ранее Пентагон объявил о поддержке демократа Джо Байдена в период передачи власти. В оборонном ведомстве заявили, что немедленно приступают к реализации мероприятий в рамках процесса передачи власти новой администрации США во главе с Байденом.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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