Новогодняя песня «Пять минут» оказалась прибыльнее зарубежной новогодней классики. Об этом рассказал заместитель генерального директора, руководитель Управления распределения вознаграждения Российского авторского общества (РАО) Сергей Филиппов, передает РИА Новости.

Как отметил Филиппов, авторские сборы за публичное исполнение композиции из кинофильма «Карнавальная ночь» в полтора раза больше, чем у песен Last Christmas британского дуэта Wham! и Happy New Year шведской группы ABBA. Слова «Пяти минут» написал Владимир Лившиц, а музыку сочинил композитор Анатолс Лиепиньш. Оба автора уже скончались, однако у них есть наследники.

Кроме того, высокие сборы и у песни «Новогодняя» российской группы «Дискотека Авария». Автором музыки и текста этой композиции является Алексей Рыжов.

Филиппов добавил, что сообщить точный размер авторских сборов невозможно из-за соблюдения коммерческой тайны. «Каждый автор текста и композитор получает эту информацию в своем личном кабинете на сайте РАО», — добавил он.