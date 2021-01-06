Гонку преследования на этапе Кубка мира впервые за 21 год выиграла россиянка

Лыжница Юлия Ступак стала первой россиянкой за 21 год, одержавшей победу на этапе Кубка мира в гонке преследования. Об этом сообщается в Twitter Gracenote Olympic.

Спортсменка пришла первой к финишу в пасьюте в рамках пятого этапа «Тур де Ски». Последний раз представительницам России удавалось добиться этого достижения в марте 2000 года. Тогда гонку преследования выиграла трехкратная победительница олимпийских игр Юлия Чепалова.

Победа в гонке преследования позволила Юлии Ступак подняться с четвертого на третье место в общем зачете многодневки «Тур де Ски». Ее отставание от американки Джессики Диггинс составляет 58 секунд.

«Тур де Ски» является этапом Кубка мира, который завершится 21 марта 2021 года.

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