Великобритания ослабила санкции против Крыма

Великобритания сделала послабление в санкциях, введенных в отношении Крыма. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Корелевства.

Согласно опубликованной генеральной лицензии, ГУП «Крымские морские порты» может передавать транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и стоянку — в случае, когда судно в экстренном порядке заходит в порт, оно должно заплатить за это. При этом, в соответствии с санкциями, введенными Евросоюзам, оператор не может производить платежи за услуги портов Севастополь или Керчь.

Лицам, планирующим платеж ГУП «Крымские морские порты», необходимо сообщить об этом британскому регулятору, контролирующему соблюдение санкционного режима — OFSI.

ЕС, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.

Летом 2019 года постпред Великобритании при ООН Карен Пирс посчитала ситуацию с украинскими гражданами в Крыму бедственной. По ее словам, граждане Украины, проживающие в Крыму, находятся в «отчаянном положении», так как они лишены доступа к базовым социальным услугам.