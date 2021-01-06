Therr Maitz выступят в Главклубе с большим рождественским концертом

Therr Maitz во главе с лидером и продюсером Антоном Беляевым выступят с большим рождественским концертом в Главклубе 7 января 2021 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«История Therr Maitz убедительным образом доказывает, что качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить большую аудиторию в России и за ее пределами», — говорится в сообщении. Отмечается, что на счету группы успешные выступления на топовых площадках и фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и странам ближнего зарубежья.

Организаторы мероприятия уточнили, что из-за распространения коронавируса заполняемость концертной площадки равна 25 процентам от общей вместимости. Количество билетов на концерт ограничено.