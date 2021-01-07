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На Камчатке люди попали под обвал льда на водопаде

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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

На Вилючинском водопаде в Камчатском крае обрушился лед. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время под завалом находятся люди. «По предварительным данным, от обрушения глыбы пострадали шесть человек, четверо смогли выбраться из-под завалов, один человек погиб и один находится в тяжелом состоянии», — рассказали агентству очевидцы.

В район происшествия вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. Следственным комитетом была начата проверка по факту случившегося.

6 января в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке произошло обрушение, пять человек оказались под завалами. Троим из них удалось выбраться, судьба еще двоих неизвестна.

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