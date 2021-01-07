Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с православным Рождеством. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах», — сказал глава государства после праздничного богослужения в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области, куда он прибыл накануне.

Отвечая на вопрос о причинах в мире происходящих непростых с религиозной точки зрения ситуаций, Владимир Путин посоветовал обратиться к священнослужителям.

Ранее Путин прибыл в церковь Николы на острове Липно — православный храм конца XIII века и памятник новгородского зодчества. Храм расположен на восточном берегу озера Ильмень, в 8 километрах к югу от Великого Новгорода. Эту церковь глава государства посещал в 2016 году.

В декабре Кремль анонсировал традиционную поездку Путина в один из регионов России на Рождество, не уточнив, куда конкретно поедет глава государства. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль своевременно проинформирует о планах главы государства Владимира Путина на Рождество.