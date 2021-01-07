Путин обратился к россиянам в Рождество

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и поздравил их с Рождеством, пожелав успехов, благополучия и исполнения желаний. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям», — говорится в поздравлении.

Отдельно глава государства отметил роль Русской православной церкви, которая уделяет неустанное внимание внимание вопросам нравственного здоровья общества.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в церковь Николы на острове Липно — православный храм конца XIII века и памятник новгородского зодчества. Храм расположен на восточном берегу озера Ильмень, в 8 километрах к югу от Великого Новгорода. Эту церковь глава государства посещал в 2016 году. В декабре 2020 года Кремль анонсировал традиционную поездку Путина в один из регионов России на Рождество, не уточнив, куда конкретно поедет глава государства.