Эксперт назвал способные убить смартфон обновления

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев назвал агентству «Прайм» обновления, которые могут «убить» смартфон.

По словам эксперта, новые обновления, выпускаемые IT-гигантами Google и Apple, все чаще имеют сбои, «ломающие» привычную работу смартфонов. Это связано с ростом сложности новых обновлений и самого программного кода.

Например, Google выпустила последнее обновление с проблемным приложением Carrier Services для системы Android. Оказалось, что после установки у владельцев смартфонов перестали работать СМС-сообщения.

Эксперт заявил, что мобильные операторы чаще всего обновляют услуги связи с учетом новейших технологий, и иногда обновления могут повлиять на корректность работы смартфона. В некоторых случаях они могут полностью «сломать» гаджет вплоть до возвращения к заводским настройкам.

Специалист заключил, что критические ошибки появляются именно в программном обеспечении. Так, многие разработчики пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и иногда «запутываются» в длинном процессе алгоритмов.

В июле прошлого года сообщалось, что системное обновление ограничило функциональность смартфона Xiaomi Mi A3. Пользователи рассказали на официальном форуме компании и в соцсетях, что после установки патча безопасности на телефонах перестала работать вторая сим-карта. По мнению журналистов, проблема вызвана некорректным апдейтом под наименованием V11.0.3.0.QFQMXTC, тогда как правильный имел постфикс QFQMIXM.