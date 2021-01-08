Приставы раскрыли способ вычислить обманывающих о зарплате россиян

Замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков раскрыл в беседе с РИА Новости способ вычислить россиян, которые обманывают о своей зарплате.

По его словам, судебные приставы для проверки данных о доходах должников могут запрашивать информацию в отделениях Пенсионного фонда России, налоговой, а также в центрах занятости населения.

Желудков указал, что судебный пристав-исполнитель имеет право проверить доходы должника, в том числе с помощью направления запросов в территориальные отделения Пенсионного фонда, налоговые органы, в центры занятости населения.

Как отметил собеседник агентства, согласно законодательству судебные приставы в том числе имеют право проверить, насколько правильно работодатель удерживает и перечисляет деньги по исполнительным документам в отношении работающих в организации должников.

Ранее Госдуме предложили провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей. Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что инициатива связана с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране». Он подчеркнул, что соответствующее предложение направлено в Госдуму.