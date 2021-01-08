Стало известно о раненом в авиакатастрофе с двумя самолетами под Петербургом

Уцелевший при столкновении двух легкомоторных самолетов под Петербургом пилот получил ранения и был госпитализирован. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК России по Северо-Западному федеральному округу, передает ТАСС.

«В результате произошедшего двое пассажиров и пилот легкомоторного самолета Piper от полученных травм скончались на месте, пилот второго самолета доставлен в больницу», — сообщили там.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В МЧС ТАСС опровергли информацию о том, что в одном из самолетов был ребенок.

Ранее стало известно, что крушение легкомоторного самолета Piper после столкновения с судном Cessna произошло на территории аэродрома в деревне Гостилицы, где проводились тренировочные полеты. Второй самолет получил незначительные повреждения и сумел приземлиться.