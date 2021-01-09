Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом худрука «Ералаша»

Советский и российский кинорежиссер, сценарист и художественный руководитель тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский, госпитализированный ранее с коронавирусом, чувствует себя лучше. Об этом РИА Новости рассказал его друг, актер Владимир Долинский.

«Боря чувствует себя лучше, скажем осторожно, что его состояние стабилизировалось», — сообщил артист, добавив, что Грачевский под наблюдением хороших врачей.

8 января сообщалось, что худрук «Ералаша» находится в «ковидной» реанимации, у него обнаружили тяжелое поражение легких, а к вирусной пневмонии присоединилась бактериальная инфекция.

Грачевский рассказал, что заразился коронавирусом еще 21 декабря. Тогда он заявил, что находится дома, чувствует себя хорошо. Однако 31 декабря стало известно, что Грачевского перевели в реанимацию столичной больницы №52.

Грачевский — художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал автором проекта «Социальная реклама». В 2018 году в передаче «Судьба человека» Грачевский рассказал, что борется с раком кожи. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.