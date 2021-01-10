Bellator показал самые быстрые нокауты в истории промоушена

Bellator представил подборку самых быстрых нокаутов в истории промоушена. Видео доступно в YouTube-канале организации.

Ролик длится девять минут. Среди ярких нокаутов: удар в исполнении россияинина Сергея Харитонова, а также решающий эпизод в поединке между американцем Райаном Бэйдером и Мохаммедом Лавалем.

В 2019 году американец Эй Джей Макки нокаутировал оппонента за восемь секунд, установив рекорд Bellator. Организация анонсировала и второй тематический ролик.

Макки также признали автором самого эффектного болевого приема в 2020-м. Автором лучшего нокаута редакция издания MMA Fighting признала Хоакина Бакли, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).