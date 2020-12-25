Назван лучший нокаут 2020 года в MMA

Нокаут в исполнении американского бойца смешанного стиля (MMA) Хоакина Бакли назван лучшим в 2020 году. К такому выводу пришла редакция MMA Fighting.

Бакли нокаутировал Импу Касанганая на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре. Во втором раунде противостояния Касанганай захватил ногу соперника, когда тот пытался пробить ему в голову. Однако Бакли все-таки осуществил задуманное, нанеся акробатический удар второй ногой. Касанганай отправился в глубокий нокаут.

Вторым нокаутом 2020-го MMA Fighting считает удар в исполнении Кевина Холланда. Он досрочно завершил схватку с бразильцем Роналду Соузой. Третье место занял Коди Гарбрандт, который финишировал Рафаэла Ассуньсао.

24 декабря The Athletic назвал лучший бой уходящего года в MMA. Таковым стал поединок между китаянкой Вэйли Чжан и представительницей Польши Йоанной Йенджейчик.