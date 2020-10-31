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Боец MMA нокаутировал соперника «пугающим» ударом ногой в голову

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Американский боец смешанного стиля Пэрис Артис нокаутировал соперника Райана Риско на турнире Cage Fury Fighting Championship (CFFC). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass.

Артис завершил схватку в первом раунде, отправив соперника в нокаут ударом ногой в голову. На портале MMA Junkie этот удар назвали «пугающим». Американец добился четвертой победы подряд. В карьере Артиса еще не было поражений.

11 октября Хоакин Бакли одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его удар посчитали самым невероятным в истории промоушена.


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