Инфекционист назвал два единственно возможных способа борьбы с коронавирусом

Побороть пандемию коронавируса можно двумя единственно возможными способами. Их в эфире телеканала РЕН назвал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

«У нас выхода нет, у нас два варианта: часть переболеет сама, часть успеет привиться», — пояснил специалист. Таким образом инфекционист прокомментировал выявление в России первого случай заражения «британским» штаммом COVID-19. По словам Никифорова, это не должно быть шоком.

Ученый подчеркнул, что никаких отличий от обычной штамма у нового нет, не считая более высокой скорости распространения. Эксперт отметил, что «британская» мутация зарегистрирована уже в 50 странах мира и остановить ее распространение невозможно.

10 января стало известно, что вернувшийся из Великобритании россиянин заражен новым штаммом коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анна Поповой, у мужчины не было симптомов болезни, а в настоящее время он уже не выделяет вирус.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно он начал распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.