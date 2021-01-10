«Манчестер Сити» нацелился на 17-летнего «Мини-Месси»

«Манчестер Сити» нацелился на подписание контракта с полузащитником «Эстудиантес» аргентинцем Дарио Сармьенто. О сделке сообщает The Sun.

На родине 17-летний хавбек считается вундеркиндом. Его сравнивают с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси и называют Сармьенто «Мини-Месси».

«Сити» близки к трансферу полузащитника. Сделка оценивается в 18,9 миллиона евро. Президентом «Эстудиантес» работает Хуан Себастьян Верон, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». Именно он предложил кандидатуру Сармьенто принципиальным соперникам «красных дьяволов», за которых Верон также выступал.

Летом «Сити» был близок к подписанию Месси, у которого возник конфликт с руководством «Барселоны». Тем не менее, разногласия между клубом и игроком были устранены и аргентинец согласился отработать свой контракт с сине-гранатовыми до конца. Срок действия соглашения истекает летом 2021-го.