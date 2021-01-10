Спорт
 
Челси
Лондон
Сегодня
16:30 (Мск)
Моркам
Моркам
Кубок Англии • 1/32 финала
Манчестер Сити
Манчестер
Сегодня
16:30 (Мск)
Бирмингем Сити
Бирмингем
Кубок Англии • 1/32 финала
Бристоль Сити
Бристоль
Сегодня
16:30 (Мск)
Портсмут
Портсмут
Кубок Англии • 1/32 финала
Кроули Таун
Кроули
Сегодня
16:30 (Мск)
Лидс Юнайтед
Лидс
Кубок Англии • 1/32 финала
Барнсли
Барнсли
Сегодня
16:30 (Мск)
Транмир Роверс
Биркенхед
Кубок Англии • 1/32 финала
Удинезе
Удине
Сегодня
17:00 (Мск)
Наполи
Неаполь
Италия - Серия А • 17-й тур
Парма
Парма
Сегодня
17:00 (Мск)
Лацио
Рим
Италия - Серия А • 17-й тур
Аугсбург
Аугсбург
Сегодня
17:30 (Мск)
Штутгарт
Штутгарт
Германия - Бундеслига • 15-й тур
Последние новости
Пенс допустил использование 25-й поправки против Трампа
Министр труда Австрии ушла в отставку из-за обвинений в плагиате
Почти все ПЦР-тесты на Украине оказались российскими
Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине от коронавируса
Ценам на авиабилеты предрекли стремительный рост
Россиянам назвали способы придумать надежный пароль
Спрогнозирован курс доллара и евро на 2021 год
Девушка подарила парню лотерейный билет и потребовала часть выигрыша
Зеленского заподозрили в вакцинации «Спутником V»
Новости партнеров
Прослушать новость

«Манчестер Сити» нацелился на 17-летнего «Мини-Месси»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: PETER POWELL / Reuters

«Манчестер Сити» нацелился на подписание контракта с полузащитником «Эстудиантес» аргентинцем Дарио Сармьенто. О сделке сообщает The Sun.

На родине 17-летний хавбек считается вундеркиндом. Его сравнивают с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси и называют Сармьенто «Мини-Месси».

«Сити» близки к трансферу полузащитника. Сделка оценивается в 18,9 миллиона евро. Президентом «Эстудиантес» работает Хуан Себастьян Верон, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». Именно он предложил кандидатуру Сармьенто принципиальным соперникам «красных дьяволов», за которых Верон также выступал.

Летом «Сити» был близок к подписанию Месси, у которого возник конфликт с руководством «Барселоны». Тем не менее, разногласия между клубом и игроком были устранены и аргентинец согласился отработать свой контракт с сине-гранатовыми до конца. Срок действия соглашения истекает летом 2021-го.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ANOTHER ASSIST Man City ‘all but agree’ £17m transfer for ‘mini Messi’ Dario Sarmiento thanks to Man Utd flop Juan Sebastien Veron
Шутку «Спартака» о переписке с Месси назвали идеальной
«Манчестер Сити» лишился пятерых игроков перед матчем с «Челси» из-за коронавируса
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 декабря 2020

«От него требовали победы любой ценой»

Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
11:56 4 января

Обладатель Кубка Стэнли оценил шансы России и Канады в полуфинале молодежного ЧМ

10:53 4 января

Главный тренер российской молодежки приготовился «нанести шлепок» Канаде

21:23 3 января

«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче АПЛ

Спорт00:02 4 декабря 2020
Диего Марадона

«Халатность, безрассудство и некомпетентность»

Смерть Марадоны оставила много загадок. Почему полиция допускает, что его могли убить?
19:35 3 января

Чемпион мира засомневался в высоком уровне хоккеистов российской молодежки

19:13 3 января

«Лестер» победил в матче АПЛ и вышел на третье место

18:48 3 января

Гимнастке Солдатовой после завершения карьеры пообещали «кару до конца дней»

Спорт10:5229 ноября 2020
Майк Тайсон и Рой Джонс

«Почему никто не боялся за мою задницу?»

Майк Тайсон и Рой Джонс зарубились не на шутку. Боксеры забыли, что им на двоих больше ста лет
17:47 3 января

Дзюба вошел в двадцатку лучших бомбардиров европейских лиг в 2020 году

16:26 3 января

«Манчестер Сити» расследует проведение игроком вечеринки во время пандемии

15:21 3 января

Российскую молодежку предупредили о нечестном судействе в матче ЧМ с Канадой

Россия
Ну, поехали!
Что изменится в жизни россиян с 1 января?
«Не вижу повода не выпить»
 
Битва за Москву
Хронология борьбы московских властей с COVID-19 в 2020 году
Все материалы
Мир
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Исчезнувший с радаров пассажирский самолет потерпел крушение
Госпожа поневоле
Мелания Трамп мечтает вернуться к прежней жизни. Почему ей не понравилась роль первой леди США?
Начались поиски пропавшего c радаров пассажирского самолета
Вылетевший из Джакарты пассажирский самолет пропал с радаров
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия
Они сорвали утверждение итогов выборов. Погибли четыре человека, в Вашингтоне — комендантский час
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
В собственном соку
В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?
В России установлена новая величина прожиточного минимума
Снизу постучали
2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?
Создатель Natura Siberica незадолго до смерти рассказал о своем наследстве
Биток жив
Главная криптовалюта планеты бьет все рекорды. Как долго биткоин будет дорожать?
Цена нефти вернулась к показателям февраля прошлого года
Илон Маск высмеял штурмовавших Капитолий сторонников Трампа
Все материалы
Силовые структуры
Банду из российских полицейских задержали с наркотиками и гранатами
«Прибыла в Одессу банда из Амура»
Песня «Мурка» стала гимном советского криминала. Почему она так популярна и какие тайны скрывает?
Выбросившая в окно подушку с миллиардом рублей жена мэра Томска пойдет под суд
Британский агент Москвы
Как офицер MI6 Джордж Блейк передал СССР военные секреты НАТО и стал легендой советской разведки
Путин запретил разглашать личные данные силовиков
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
На российского священника и звонаря завели 16 дел о растлении детей
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Менеджер Нурмагомедова рассказал о несостоявшемся боксерском бое с Мэйуэзером
Молодежная сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче за третье место
До этого россиян разгромила Канада. Сборная осталась без медалей чемпионата мира
Тарасова заступилась за хоккеистов молодежной сборной России
Вячеслав Веденин«Как финишировал — почти не помню»
Бежал, хитрил и матерился. Как советский лыжник дважды победил на Олимпиаде и стал народным героем
Гонку преследования на этапе Кубка мира впервые за 21 год выиграла россиянка
«Черт бы вас побрал, чертовы коммуняки!»
Паленая водка, жучки и солдаты. Какой увидели Москву канадские хоккеисты во время Суперсерии-1972
Роднина отреагировала на оскорбление россиян финским болельщиком
Все материалы
Культура
Дарья Донцова ответила на сообщения о своей «смерти» в Сочи
Ким Кардашьян и Канье УэстКим Кардашьян и Канье Уэст разводятся
Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Задолжавший актер Павел Деревянко выехал из страны с помощью влиятельных друзей
«Мы написали эти песни, когда я был полным придурком»
Viagra Boys, бегущая с волками и адский карнавал: главная музыка месяца
Therr Maitz выступят в Главклубе с большим рождественским концертом
Бен, это Данила
Князь Олег, жизнь с ведьмой и возвращение крутого Уокера: 20 лучших сериалов января
Рэпер Доктор Дре попал в реанимацию
Все материалы
Интернет и СМИ
Какие законы и инициативы в интернет-сфере и IТ приняли в России в 2020 году
Снижение налогов, наказание за цензуру и борьба с пиратами
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
В Домодедово возобновили приостановленные из-за ледяного дождя рейсы
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
Турист сходил на вечеринку во время отдыха и был оштрафован на 13 тысяч долларов
Полетевший на Занзибар россиянин описал отдых фразой «добро пожаловать в ад»
В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов перед Новым годом
Все материалы
Из жизни
Необычная традиция принесла друзьям 56 миллионов рублей
Раскрыта главная ошибка при варке пельменей
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»
В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
Диетолог поделилась способом избежать похмелья после Нового года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»
Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
Супруги пошли гулять по пляжу и нашли рвоту кашалота на 600 тысяч долларов
«Да не может такого быть!»
Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
Все материалы
В Mercedes-Benz S-Class не появится 56-дюймовый Hyperscreen, и вот почему
Как автопроизводители хвалят друг друга
В честь окончания непростого года конкурентам предложили ненадолго зарыть топор войны
Новый пикап Ford на базе Focus сфотографировали на конвейере
Главные кроссоверы и внедорожники 2020 года
Какими новинками нам запомнился год отмененных автосалонов
В 2020 году ФСБ потратила на автомобили 1,1 миллиарда рублей
Завалялось в гаражах: лучшие автомобильные находки года
Самые интересные старые автомобили, которые надолго забыли и потом нашли
В России прекратят продавать две модели Infiniti
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Все материалы