Шутку «Спартака» о переписке с Месси назвали идеальной

Футбольный клуб «Спартак» в Twitter пошутил над карьерным будущим нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, чем вызвал реакцию у пользователей сети.

Пресс-служба красно-белых опубликовала скриншот выдуманной переписки с аргентинцем, который с 1 января может вести переговоры с другими командами из-за истечения срока контракта с каталонцами летом 2021 года. «Спартак» якобы написал Месси: «Привет, Лео!» Футболист ответил им на это: «Нет». «Боль», — подписал «Спартак» пост.

На момент публикации новости твит красно-белых собрал уже более 100 тысяч лайков и около 20 тысяч ретвитов. Пользователи назвали шутку идеальной и лучшей, которую они прочитали в 2021 году.

Летом 2020-го Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения. Главными претендентами на Месси считаются английский «Манчестер Сити» и французский ПСЖ.

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