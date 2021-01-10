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Онищенко раскрыл правила подготовки к началу рабочей недели после Нового года

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскрыл правила подготовки к началу рабочей недели после новогодних праздников. Об этом он рассказал ТАСС.

Онищенко посоветовал россиянам выспаться накануне первого рабочего дня. «Конечно же, все сегодня как минимум должны выспаться, а не продолжать практику затяжных застолий. Нужно возвращаться в привычный суточный ритм», — объяснил академик РАН.

Парламентарий также призвал граждан в течение ближайшей недели внимательно следить за состоянием своего здоровья. Особое внимание своему самочувствию должны уделять люди с гипертоническими заболеваниями.

По словам депутата, не стоит резко нагружать себя психологически и умственно, «стараться переделать все, понимая и чувствуя угрызения совести в том, что вы 10 дней все-таки провели, может быть, не в пользу своему бизнесу, своему делу, которому вы служите».

Кроме того, он отметил важность выполнения мер по профилактике коронавируса. Онищенко напомнил россиянам про необходимость ношения масок, соблюдения социальной дистанции и гигиены рук. «Завтра и метрополитен, и весь городской транспорт, особенно в крупных мегаполисах, будет перегружен. Поэтому сегодня запаситесь и этими принадлежностями», — подытожил Онищенко.

Ранее бывший главный санитарный врач России предположил, что новогодние каникулы позволят взять под контроль ситуацию с пандемией коронавируса и укрепят семьи. Он подчеркнул, что в этом году в городах не предполагаются массовые гуляния.

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