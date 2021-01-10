Почти все ПЦР-тесты на Украине оказались российскими

Большинство ПЦР-тестов, используемых на Украине, сделаны в России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

Таким образом специалист отреагировал на заявления украинских властей о невозможности закупать российскую вакцину.

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«Очередное вранье (…) по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90 процентах случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как "Вектор-Бест", "ДНК-Технология", "Амплисенс", "Хема" и другие», — написал Кравченко.

Кроме того, медик отметил, что украинские тест-системы, которые выпускает харьковская компания «Астравир», также производят из российских компонентов.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заподозрил президента Украины Владимира Зеленского в вакцинации российским препаратом «Спутник V». Депутат назвал российскую вакцину самым эффективным препаратом от коронавируса на сегодняшний день. По его словам, позиция украинского лидера, который отказался от российской вакцины, «каждый день забирает сотни жизней», из-за чего граждане «проклинают» главу государства.

8 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил подачу заявки на регистрацию «Спутник V» компанией «Биолек». Компания, головной офис которой расположен в Харькове, заявила о подаче заявки на регистрацию российской вакцины в украинский Минздрав 5 января. В заявке вакцина указана под названием «Гам-КОВИД-Вак».

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».