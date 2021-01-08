ГБР Украины заинтересовалось «тайной вакцинацией» от COVID-19

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование после публикаций СМИ о «тайной вакцинации» от COVID-19. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на ведомство.

Сейчас следователи собирают данные и проводят опрос свидетелей.

Ранее Служба безопасности и полиция Украины начали проверку слухов о том, что в стране проводится подпольная ВИП-вакцинация от коронавируса, для которой используется контрабандная вакцина. Замглавы МВД страны Антон Геращенко подчеркнул, что для ввоза медицинских препаратов в страну нужно платить специальный налог.

Издание «Страна.ua» сообщало, что некоторые украинские чиновники, политики и бизнесмены сделали прививку от коронавируса. Происхождение вакцины было неизвестно. Позже одна из сотрудниц киевской клиники подтвердила журналистке «Страна.ua» информацию о том, что на базе учреждения проводится тайная ВИП-вакцинация от COVID-19.

Официально Украина так и не закупила ни одну из существующих вакцин против COVID-19. 3 января глава госпредприятия «Медицинские закупки Украины» рассказал о том, что контракт на поставки сразу двух препаратов сорвался. В Минздраве заявили, что предприятие просто не смогло предоставить банковскую гарантию производителю.