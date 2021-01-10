Сестра Буша-старшего умерла после заражения коронавирусом

Сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш умерла после заражения коронавирусом. Об этом The New York Times сообщил ее сын.

Американка скончалась на 95-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19, в доме престарелых в штате Массачусетс в воскресенье, 10 января.

Буш госпитализировали 30 декабря с повышенной температурой. Тест на коронавирус показал положительный результат. В последние дни ее состояние заметно ухудшилось, признался ее сын.

Нэнси Эллис Буш родилась 4 февраля 1926 года, у нее было четверо братьев. Она родила четверых детей, ее муж умер в 1989 году.

Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет в декабре 2018-го. В том же году его дважды госпитализировали. В первом случае причиной стал сепсис, во втором — низкое кровяное давление и слабость.

Джордж Буш-старший был президентом Соединенных Штатов Америки с 1989 по 1993 год. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе, падением Берлинской стены в 1989 году и распадом СССР два года спустя. Приходился отцом 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему.