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Российского чиновника пообещали уволить за привлечение учителей к уборке снега

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Саратовской области власти Энгельсского района решили привлечь к уборке снега учителей, но получили замечание от губернатора Валерия Радаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что среди тех, кого направили в Парк покорителей космоса для расчистки снега, были двое сотрудников образовательного учреждения.

Радаев предупредил, что в случае, если подобное повторится, глава района Алексей Стрельников будет уволен.

В свою очередь депутат Госдумы, глава регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков пообещал, что чиновника привлекут к административной ответственности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за хамство чиновников. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вводит наказание для госслужащих за оскорбление граждан. За первое нарушение чиновнику будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное — от 100 до 150 тысяч.

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