Путин ввел штрафы за хамство чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за хамство чиновников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он вводит наказание для госслужащих за оскорбление граждан. За первое нарушение чиновнику будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное — от 100 до 150 тысяч.

Чиновников также могут дисквалифицировать на год, за повторное оскорбление — на два года.

Документ внесли в Госдуму в мае, его авторы указали, что существующий механизм защиты чести и достоинства граждан недостаточно эффективен. 16 декабря законопроект приняли в третьем чтении, 25-го числа его одобрил Совет Федерации.

Помимо того что документ вводит наказание для чиновников, он также приравнивает оскорбления в интернете к публичным, направленным на нескольких человек, и вводит наказание для юридических лиц за клевету.