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Совфед одобрил законопроект о наказании чиновников за хамство

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Фото: пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации одобрил законопроект о наказании чиновников за хамство. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вводит штрафы для госслужащих за оскорбления, их сумма будет варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение будет грозить штраф в размере от 100 до 150 тысяч.

Кроме того, чиновников могут дисквалифицировать: за первый случай хамства на год, за повторный — на срок до двух лет.

Госдума приняла законопроект в третьем чтении 16 декабря. Помимо штрафов для чиновников, документ приравнивает оскорбления в интернете к публичным, предусматривая, что оно может касаться нескольких человек, и вводит наказание для юридических лиц за клевету.

Документ внесли в Госдуму в мае. Его авторы объяснили, что существующий механизм защиты чести и достоинства граждан недостаточно эффективен.

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