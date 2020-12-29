Раскрыт рост зарплат чиновников в 2019 году

Росстат раскрыл данные о зарплатах чиновников в 2019 году. Согласно им, средняя зарплата гражданских госслужащих в прошлом году составила 60,2 тысячи рублей, что на 12,9 процента выше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Средняя заработная плата гражданских служащих в центральных аппаратах федеральных госорганов выросла на 10,6 процентов, чем в 2018 году, и составила 140 тысяч рублей. У муниципальных служащих зарплаты выросли на восемь процентов и достигли 45,5 тысячи рублей.

Численность госслужащих на конец 2019 года в России составила 727,5 тысячи человек. В их числе 688,3 тысячи составили гражданские служащие на региональном уровне (без центральных аппаратов), из которых в федеральных государственных органах — 484,5 тысячи человек, в региональных госорганах — 203,8 тысячи человек. На муниципальной службе год назад трудились 296,1 тысячи сотрудников.

Ранее депутаты двух сельских поселений Ульяновской области отказались принимать бюджет на 2021 год и потребовали снизить зарплаты чиновников, после чего их захотели разогнать. По мнению депутатов, все деньги уходят на содержание чиновников, которые не хотят снижать себе зарплату или отказываться от личного водителя. В свою очередь, губернатор Сергей Морозов пригрозил разогнать сельсоветы через суд.