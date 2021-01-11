Девушка сделала из старого белья сексуальный бюстгальтер и прославилась в сети

Блогерша нашла способ сделать из старого дешевого белья сексуальный кружевной бюстгальтер и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам героини, она купила упомянутый лифчик красного цвета в интернет-магазине Primark за 4 фунта стерлингов (400 рублей), но никогда не надевала его из-за слишком объемного наполнителя. На размещенных кадрах девушка с никнеймом ellabennyxo разрезала изделие и полностью убрала из него поролоновые вставки. Затем она показала прозрачный кружевной бюстгальтер без следов какого-либо вмешательства. Видео набрало 230 тысяч просмотров.

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Подписчикам блогерши понравился полученный результат, и они выразили свое восхищение в комментариях. «Получается, Primark — это новый дешевый Victoria’s Secret», «Это просто изменило мою жизнь», «Я не ношу свой бюстгальтер по той же причине! Сделаю так же», «У меня точно такой же лифчик! Попробую повторить», «Я никогда не думала об этом! Сейчас семь утра, я не сплю и собираюсь сделать это прямо сейчас!» — писали они.

В декабре продавщица Victoria's Secret раскрыла секрет правильного выбора размера белья. Так, например, она объяснила, что покупательницам необходимо не только правильно сделать замеры, но и знать форму своего бюста. По ее словам, одной и той же женщине для каждого типа бюстгальтера требуется подбирать разные размеры.