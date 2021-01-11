«Огромные» бедра героини диснеевского фильма возмутили зрителей

Зрители подвергли критике диснеевский мультфильм за пропаганду нереалистичных стандартов красоты среди детей. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о короткометражной анимационной картине студии Disney «Путь к сердцу» 2016 года. Детский мультик повествует о человеке по имени Пол, который хочет «оставить свою мирскую жизнь и немного повеселиться». «Мультфильм рассказывает о внутренней борьбе между человеческим мозгом, контролирующим каждое его движение, и сердцем — веселым авантюристом, желающим дать человеку немного свободы», — гласит описание на КиноПоиске.

По сюжету, Пол влюбляется в Кейт — девушку с тонкой талией и гипертрофированно большими бедрами. Несмотря на то что картина появилась на экранах пять лет назад, скриншот с изображением героини распространился в Twitter и вызвал негодование зрителей только в начале 2021 года.

«Я понимаю, что это всего лишь мультфильм, но ради бога… Они должна добавить этой девушке хоть немного объема в области живота», «Что, черт возьми, за дизайн персонажей?», «Дети будут беспокоиться о том, как должно выглядеть их тело! Они точно рисовали ее для Disney? Половина героев выглядит нереалистично», «Раньше у Disney были реалистичные пропорции принцесс и принцев — никаких огромных глаз, экстремально узкой талии, все выглядело намного приятнее, когда было нормального размера», — пожаловались пользователи сети.

Студия Disney пока не дала комментариев по поводу произошедшего.

В октябре 2019 года бренд Fashion Nova выпустил вульгарные наряды по мотивам мультфильма «История игрушек» и был обруган. Речь идет о стилизованных костюмах персонажей шерифа Вуди, Базза Лайтера и других. На рекламных фотографиях на сайте марки некоторые модели одеты в трусы и топы под цвет одежды героев, а другие — в слитные купальники с логотипом Pizza Planet.