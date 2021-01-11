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В петербургской квартире после пожара нашли тела 26 собак

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@stormdaily

На месте пожара в Курортном районе Санкт-Петербурга нашли тела 26 собак. Об этом сообщили в городском главке МЧС, передает РИА Новости.

Возгорание произошло в сильно захламленной комнате. Среди 26 собак спасатели обнаружили тела 17 щенков. По информации ведомства, из квартиры эвакуировали пенсионерку, которая отказалась от госпитализации.

Происшествие случилось на восьмом этаже многоэтажного дома №4 на улице Токарева в городе Сестрорецке. В ходе ЧП из здания эвакуировали 20 человек.

В декабре 2020 года при пожаре в Нижнем Новгороде погибли россиянин и около 30 его собак. Тело мужчины обнаружили на месте происшествия.

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