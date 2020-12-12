При пожаре в российском городе погибли мужчина и около 30 собак

При пожаре в Нижнем Новгороде, который произошел в субботу, 12 декабря, погибли россиянин и около 30 его собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По данным пресс-службы, информация о пожаре в личном жилом доме на улице Кисловодской поступила вечером, около 16.40 по местному времени. Он был ликвидирован на площади 56 квадратных метров. В МЧС сообщили о погибшем мужчине 1968 года рождения, его тело было обнаружено на месте пожара, причина которого устанавливается.

«Там были животные, их число уточняется. Погибло около 30 собак. Еще какое-то количество собак спаслось. Пока их не могут пересчитать, они разбежались. По непроверенным данным, погибший мужчина был заводчиком, разводил собак. В основном погибли щенки», — сообщили в региональном управлении МЧС.

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