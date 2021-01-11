Ученые нашли в организме человека влияющий на распространение COVID-19 фермент

Ученые обнаружили в организме человека фермент, который влияет на распространение коронавируса в организме. Им оказался фермент гуанилаткиназа 1 (GK1), сообщает немецкий портал Merkur со ссылкой на ученых из Тюбингенского университета.

Специалисты создали компьютерную модель вируса, по который выяснили, что при попадании в клетку частица вируса заставляет ее вырабатывать определенные вещества, которые пропускают инфекцию вовнутрь. Одним из таких веществ и является фермент GK 1.

Исследователи провели опыт, в ходе которого убрали из клетки этот фермент. Благодаря манипуляции распространение коронавируса прекратилось.

Ученый Андреас Дрегер отметил, что наличие в организме фермента гуанилаткиназа 1 никак не влияет на здоровье. Поэтому его выработку в организме можно на время приостановить, не опасаясь последствий. Способы сделать это в настоящее время рассматривают специалисты из Института Франгоуфера в Гамбурге.

Ранее американские ученые объяснили, как COVID-19 повреждает не только легкие, но и другие органы. С помощью экспериментов над мышами исследователи нашли причину тяжелых симптомов: коронавирус прекращает выработку метаболической энергии в клетках сердца, почек, селезенки.