Российского офицера заподозрили в краже двух 13-тонных винтов с эсминца

Командира эсминца «Беспокойный» заподозрили в причастности к краже гребных винтов корабля. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал руководитель военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сеhttps://lenta.ru/news/2020/12/26/sml/ргей Шаршавых.

По версии следствия, офицер вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами похитил с корабля два бронзовых гребных винта. Преступление было совершено, пока эсминец находился на судостроительном заводе. Общая масса похищенных винтов составила 26 тонн.

Поясняется, что подозреваемые подменили штатные винты из бронзы на аналогичные металлические, однако их стоимость и качество оказались значительно ниже. В результате государству был нанесен ущерб в размере 39 миллионов рублей.

По словам Шаршавых, расследование будет завершено в ближайшее время.

Эсминец «Беспокойный» был введен в эксплуатацию в 1992 году. В мае 2018 года он прибыл с базы Балтийского флота к месту вечной стоянки в Кронштадте, был превращен в корабль-музей военно-исторического комплекса Западного военного округа и стал местом учебных экскурсий.

7 декабря 2020 года сообщалось, что на аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали самолет Ил-80, известный как «самолет Судного дня», или «воздушный командный пункт». Неизвестные вынесли более 30 установленных на борту радиостанций. Самолет находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви. Позднее выяснилось, что исчезнувшая аппаратура являлась второстепенной и не связана с непосредственным функциональным предназначением самолета.